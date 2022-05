Cassano | “Ancelotti? Ha avuto fortuna ma non si dice Il Real ha fatto solo due tiri | il Liverpool 26”

(Di martedì 31 maggio 2022) Antonioha sempre criticato in maniera piuttosto accesa Carloe il suoMadrid in questa stagione calcistica. Nonostante le vittorie delle merengues sia in Liga che in Champions...

Pubblicità

L'ex attaccante italianoha commentato la vittoria della Champions League con il Real Madrid da parte diAntonio, nel corso della Bobo TV su Twitch, ha commentato la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid lanciando anche una provocazione a Carlo. LE PAROLE - "...Oltre a confermare la sua idea sulla...fortuna (eufemismo) di Carloin Champions Antonioalla Bobo - Tv parla anche di mercato per la sua Inter e dà dei consigli a Marotta Da FantAntonio arriva anche un no a DybalaLa cosa che veramente non capisco è come mai nessuno abbia fatto notare ad Ancelotti di aver avuto un po' di fortuna" Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così, ma ...Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così, ma per quello che è il mio pensiero, mi pare evidente come abbia avuto fortuna nelle gare precedenti. Alla Bobo TV, l'ex a ...