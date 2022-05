Tennis | la curiosa statistica di Andrey Rublev | due vittorie per ‘ritiro’ contro Jannik Sinner

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Quanta amarezza per. Ilta altoatesino è stato costretto al ritiro negli ottavi di finale del Roland Garros, dando così la possibilità addi avanzare nel tabellone. Un peccato perché, prima del problema al ginocchio palesatosi nel corso della seconda frazione, l’azzurro aveva impresso il suo ritmo alla partita, con il numero 7 del mondo che apparentemente non sapeva a che santo votarsi per contrastarlo.mente, per il giocatore russo non è la prima vittoriaper ritiro: già nel loro primo in, risalente agli ottavi di finale di Vienna 2020: l’attuale numero 12 del mondo provò a scendere in campo, ma gli bastarono 10 minuti ed un servizio perso per desistere, con ...