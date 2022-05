Ragazzino tocca un cancello automatico e rimane folgorato (Di lunedì 30 maggio 2022) È rimasto folgorato mentre spingeva un cancello automatico, finendo in arresto cardiaco per la forte scossa elettrica. È successo a Lucca, dove un Ragazzino di 15 anni è stato soccorso dai genitori, che gli hanno praticato un... Leggi su europa.today (Di lunedì 30 maggio 2022) È rimastomentre spingeva un, finendo in arresto cardiaco per la forte scossa elettrica. È successo a Lucca, dove undi 15 anni è stato soccorso dai genitori, che gli hanno praticato un...

