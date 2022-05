Monza, Berlusconi senza freni: «Ora lo scudetto, poi la Champions» (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del Monza Berlusconi esulta per la promozione in Serie A, ma non si pone limiti e punta a grandi traguardi Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ai microfoni di Sky Sport esulta per la promozione in Serie A ma non si pone limiti e punta già a grandi traguardi. PROMOZIONE – «L’anno scorso non ce l’abbiamo fatta solo per sfortuna. Quest’anno ce l’abbiamo fatta ed è qualcosa di bellissimo per una società come il Monza, che dopo 110 anni conquista la Serie A. Una grande gioia per Monza e per tutta la Brianza. Mi stanno raccontando che in città stanno succedendo cose incredibili. Questa è una zona di grandi lavoratori e ora hanno nel cuore una grande gioia». scudetto E Champions – «Adesso, essendo in Serie A, dobbiamo vincere lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente delesulta per la promozione in Serie A, ma non si pone limiti e punta a grandi traguardi Silvio, presidente del, ai microfoni di Sky Sport esulta per la promozione in Serie A ma non si pone limiti e punta già a grandi traguardi. PROMOZIONE – «L’anno scorso non ce l’abbiamo fatta solo per sfortuna. Quest’anno ce l’abbiamo fatta ed è qualcosa di bellissimo per una società come il, che dopo 110 anni conquista la Serie A. Una grande gioia pere per tutta la Brianza. Mi stanno raccontando che in città stanno succedendo cose incredibili. Questa è una zona di grandi lavoratori e ora hanno nel cuore una grande gioia».– «Adesso, essendo in Serie A, dobbiamo vincere lo ...

