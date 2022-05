Il ritorno del Nottingham Forest in Premier è «una dose di romanticismo in tempi complicati» (Di lunedì 30 maggio 2022) «Far have we travelled, much have we seen», si legge sullo striscione drappeggiato a Wembley. Se i tifosi più giovani del Nottingham Forest, che probabilmente non ricordano la storica squadra inglese in Premier League, saranno fortunati, magari Paul McCartney manterrà la sua mezza promessa di esibirsi al City Ground dopo la promozione. Lo racconta l’edizione online del Guardian, che sceglie parole poetiche per raccontare il ritorno dei Tricky Trees nella massima serie dopo ventitré anni: è stata «una dose di romanticismo in tempi complicati». La finale dei playoff si è giocata a Wembley, in uno stadio che i tifosi del Nottingham Forest non vedevano da trent’anni. Si sono ritrovati come vecchi amici, magari ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) «Far have we travelled, much have we seen», si legge sullo striscione drappeggiato a Wembley. Se i tifosi più giovani del, che probabilmente non ricordano la storica squadra inglese inLeague, saranno fortunati, magari Paul McCartney manterrà la sua mezza promessa di esibirsi al City Ground dopo la promozione. Lo racconta l’edizione online del Guardian, che sceglie parole poetiche per raccontare ildei Tricky Trees nella massima serie dopo ventitré anni: è stata «unadiin». La finale dei playoff si è giocata a Wembley, in uno stadio che i tifosi delnon vedevano da trent’anni. Si sono ritrovati come vecchi amici, magari ...

