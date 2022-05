Il Pd chiede a Salvini di chiarire in Aula sul viaggio a Mosca: “Scenario profondamente inquietante” (Di lunedì 30 maggio 2022) Le voci sempre più insistenti di un possibile viaggio di Matteo Salvini in Russia agitano il Partito Democratico, che chiede al segretario della Lega di chiarire “al Presidente del Consiglio, al Parlamento e agli italiani” la natura dell’iniziativa. Enrico Borghi e Lia Quartapelle, rispettivamente responsabile Sicurezza ed Esteri della segreteria nazionale del Pd, hanno dichiarato in una nota congiunta: “È profondamente inquietante lo Scenario che si apre sulla visita di Salvini a Mosca, dopo le interviste concesse dall’organizzatore, Antonio Capuano, che non lavora a nessun titolo formale nello staff di Salvini, né ha incarichi di natura pubblica, ma ha una consulenza con l’ambasciata russa”. Il Pd ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Le voci sempre più insistenti di un possibiledi Matteoin Russia agitano il Partito Democratico, cheal segretario della Lega di“al Presidente del Consiglio, al Parlamento e agli italiani” la natura dell’iniziativa. Enrico Borghi e Lia Quartapelle, rispettivamente responsabile Sicurezza ed Esteri della segreteria nazionale del Pd, hanno dichiarato in una nota congiunta: “Èloche si apre sulla visita di, dopo le interviste concesse dall’organizzatore, Antonio Capuano, che non lavora a nessun titolo formale nello staff di, né ha incarichi di natura pubblica, ma ha una consulenza con l’ambasciata russa”. Il Pd ...

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - CarloCalenda : Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare… - borghi_claudio : Domani Salvini a Como. Ore 18 in piazza Volta. Avete qualcosa da dirgli? Invece di dirlo a me potete farlo direttam… - neXtquotidiano : Il Pd chiede a #Salvini di chiarire in Aula sul viaggio a #Mosca: “Scenario profondamente inquietante” - Giampier601 : RT @Cristian75000: Tajani chiede che ci và a fare salvini in Russia. Perchè in Italia invece che fà? -