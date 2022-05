Salernitana, trattativa per Verdi: piace anche Gaetano (Di domenica 29 maggio 2022) La Salernitana vuole a tutti i costi prendere Verdi dal Torino, la trattativa avanza ma c’è interesse anche per Gaetano La Salernitana vuole iniziare a lavorare già sul mercato per costruire la rosa della prossima stagione. Dopo le conferme di Sabatini e Nicola, c’è la volontà di proseguire sul lavoro iniziato pochi mesi fa. La prima pedina da confermare è Simone Verdi. Sabatini è in trattativa con il Torino che chiede 4/5 milioni per la cessione. Al diesse dei campani piace anche Gaetano del Napoli. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Lavuole a tutti i costi prenderedal Torino, laavanza ma c’è interesseperLavuole iniziare a lavorare già sul mercato per costruire la rosa della prossima stagione. Dopo le conferme di Sabatini e Nicola, c’è la volontà di proseguire sul lavoro iniziato pochi mesi fa. La prima pedina da confermare è Simone. Sabatini è incon il Torino che chiede 4/5 milioni per la cessione. Al diesse dei campanidel Napoli. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

