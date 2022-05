Loris Facchinetti | la lezione dei dissidenti russi utile a far capire che il comunismo non è ancora morto

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 29 maggio 2022) Gli eventi narrati sono storie reali avvenute tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta. “Hanno origine – annota espressamente l’autore – nell’odio sparso e nei crimini commessi nell’intero pianeta durante il più grande e il più devastante conflitto armato mai accaduto nella storia”, cioè la guerra fredda. È il grande intreccio che emerge dalle pagine del libro Il secolo madre di(i libri del Borghese, pp. 160, euro 15,00), in cui è centrale il sottotitolo: “TransSovietismo-TransCapitalismo. La guerra continua”. Quasi a delineare la continuità tra il grande conflitto che ha devastato il secondo Novecento con quello attuale.è stato in quegli anni presidente in Italia di Europa Civiltà, associazione per la difesa dei diritti umani responsabile di iniziative clamorose e di manifestazioni ...