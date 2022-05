Addio a Marino Masè | attore protagonista de I pugni in tasca | poi a Hollywood e caratterista

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 29 maggio 2022) È mortotriestinode Iindi Marco Bellocchio e tra i più apprezzati giovani interpreti degli anni ’60, poi sbarcato ade anchein film d’autore e di genere È morto nella sua casa romana l’triestino, uno dei più apprezzati giovani interpreti degli anni ’60,de Iindi Marco Bellocchio. Aveva 83 anni ed è stato colto da un improvviso malore, come raccontato dalla figlia Rachele a Il Piccolo: «È stato un malore del tutto inaspettato. Ora aspettiamo l’esame autoptico per conoscere le cause, poi ci sarà una commemorazione a Roma e una a Trieste, ...