Ostuni | malore all’asilo | bambino di tre anni salvato dalle maestre In mattinata

(Di sabato 28 maggio 2022) Roberta Cisternino, le, hanno visto ilaccasciarsi, secondo la ricostruzione del tgnorba. Hanno mantenuto la calma ed hanno praticato, al bimbo di tre, il massaggio cardiaco, salvandogli così la vita. Accaduto nella scuola materna, istituto per l’infanzia di. L'articolodi tre In proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Ostuni (#Brindisi), malore all'asilo: bambino di tre anni salvato dalle maestre -

Bambino di tre anni colto da malore a scuola: lo salvano due maestre. È accaduto alla scuola d'infanzia "Pessina - Vitale", in piazza Italia, a Ostuni. Venerdì mattina il bambino di 4 anni è stato colto da un malore durante un'attività didattica. Fortuito e tempestivo l'intervento delle due maestre che lo hanno immediatamente soccorso praticandogli un massaggio cardiaco. Momenti di grande paura in una scuola materna di Ostuni, dove un bambino di 4 anni ha avvertito un grave malore che gli ha fatto perdere i sensi, ma è stato abilmente soccorso dalle vigilatrici d'infanzia.