F 1 | GP Monaco - Libere 3 | Perez precede le due Ferrari

(Di sabato 28 maggio 2022) Sergioè stato il più veloce nell'ultima sessione di provedel Gran Premio di. Il messicano della Red Bull Racing ha sorpreso Charles Leclerc standogli davanti per soli 41 millesimi di secondo, con Carlos Sainz subito dietro. Deludente la prestazione di Max Verstappen: il leader della classifica è quarto, ma staccato di quattro decimi, a causa di continui problemi di sottosterzo che non gli danno la piena fiducia nella RB18. Qualifica serrata. Se ieri lasembrava imbattibile, oggi la Red Bull è pronta a dimostrare il contrario. E anche se Verstappen sembra essere ancora in difficoltà rispetto alle due vetture del Cavallino Rampante, Sergioha trovato il ritmo giusto per giocarsi la pole più prestigiosa dell'anno. Tra l'altro, Carlos Sainz è stato chiamato dai ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? Leclerc: 'Serve un ulteriore passo avanti' ?? Gli highlights delle Libere a Monaco VIDEO ? - SkySportF1 : ? Leclerc ?? Verstappen: battaglia sui centesimi ?? 30' al termine delle terze libere a Monte Carlo LIVE ?… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Durante le #FP3 del #GpMonaco George #Russell ha lamentato un impeding da parte della #RedBull di Sergio #Perez. L'episo… - SportRepubblica : Terze libere Gp di Monaco 2022, la Ferrari di Leclerc seconda dietro a Perez -

MONTECARLO Battaglia all'ultimo giro e all'ultimo minuto. E sono solo le3, a Montecarlo , ma sembrano già qualifiche. Sergio Perez detta il passo con la Red Bull a ...00 Lens -2 - 2 21:...La tensione in quel di Montecarlo, per il Gran Premio di2022, continua a salire: si è da poco conclusa la terza sessione di prove, caratterizzati da una vera e propria battaglia nella parte finale, negli ultimi tentativi, con protagonisti i ...Roma, 28 mag. (askanews) - Zampata di Sergio Perez nelle terze libere del Gp di Monaco. Il messicano della Red Bull ha soffiato nel finale il miglior tempo a Charles Leclerc. Il messicano chiude davan ...Perez e Russell convocati dai commissari per un episodio di impeding nel corso delle FP3 di Monaco. Penalità in arrivo per il messicano