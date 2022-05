Ancelotti fa poker, primo allenatore a vincere 4 Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Real Madrid vince la 14esima Champions League e Carlo Ancelotti entra nella storia del calcio. Con il trionfo in finale per 1-0 contro il Liverpool, il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando l’allenatore più vincente della storia della Champions League, con 4 trionfi. Questo il palmarès completo del tecnico emiliano sia da giocatore sia da allenatore: Palmarès da giocatore. Coppa Italia: 4 Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, Campionato italiano: 3 Roma: 1982-1983, Milan: 1987-1988, 1991-1992; Supercoppa italiana: 1 Milan: 1988, Coppa dei Campioni: 2 Milan: 1988-1989, 1989-1990; Supercoppa UEFA: 2 Milan: 1989, 1990; Coppa Intercontinentale: 2 Milan: 1989, 1990 Palmarès da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Real Madrid vince la 14esimae Carloentra nella storia del calcio. Con il trionfo in finale per 1-0 contro il Liverpool, il tecnico del Real Madrid ha superato Bob Paisley e Zinedine Zidane, diventando l’più vincente della storia della, con 4 trionfi. Questo il palmarès completo del tecnico emiliano sia da giocatore sia da: Palmarès da giocatore. Coppa Italia: 4 Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, Campionato italiano: 3 Roma: 1982-1983, Milan: 1987-1988, 1991-1992; Supercoppa italiana: 1 Milan: 1988, Coppa dei Campioni: 2 Milan: 1988-1989, 1989-1990; Supercoppa UEFA: 2 Milan: 1989, 1990; Coppa Intercontinentale: 2 Milan: 1989, 1990 Palmarès da ...

