GPU AMD RDNA3: trapelano nuove informazioni (Di venerdì 27 maggio 2022) La prossima uscita delle nuove GPU di casa AMD non è un mistero. Il colosso di Santa Clara annuncia un'altra novità per le GPU AMD RDNA3 L'uscita delle schede video di prossima generazione marchiate AMD non è più un mistero e stanno trapelando sempre nuove informazioni sulle GPU AMD RDNA3. Di recente vi abbiamo parlato della memoria che monteranno i nuovi gioielli di casa AMD, nome in codice Navi 31. La prossima serie di schede grafiche Radeon RX 7000 di AMD basata sull'architettura RDNA3 dovrebbe presentare protocolli di prossima generazione su tutta la scheda. Grazie ad una patch dedicata al kernel Linux, sono trapelate nuove informazioni sulle scelte di output di visualizzazione che AMD presenterà ai consumatori nei prossimi prodotti. DispalyPort ...

