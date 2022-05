Tutti pazzi per il cardigan lilla (Di giovedì 26 maggio 2022) , il capo must have della stagione primavera estate. Per il 2022 sono proposti modelli dalle diverse fantasie che vedono la tavolozza dei colori sfruttata in tutta la sua potenzialità. Colori pastello, nuance neon o applicazioni gioiello rendono questo capo versatile oltre che un trend irrinunciabile! Per ogni occasione BENETTON Il cardigan nella variante del colore lilla, colore trend del 2022, è un vero must. Femminile ma anche seducente e non scontato, questo capo è perfetto per colorare le giornate della vita quotidiana ma anche per le uscite serali! Scopriamo le proposte PIECES Per le amanti dello stile classico e “pulito”, Benetton ha creato un cardigan con scollo rotondo a manica lunga in pura lana Merino, calda, leggera e piacevole al tatto. Un classico del guardaroba femminile! Pieces propone un capo semplice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) , il capo must have della stagione primavera estate. Per il 2022 sono proposti modelli dalle diverse fantasie che vedono la tavolozza dei colori sfruttata in tutta la sua potenzialità. Colori pastello, nuance neon o applicazioni gioiello rendono questo capo versatile oltre che un trend irrinunciabile! Per ogni occasione BENETTON Ilnella variante del colore, colore trend del 2022, è un vero must. Femminile ma anche seducente e non scontato, questo capo è perfetto per colorare le giornate della vita quotidiana ma anche per le uscite serali! Scopriamo le proposte PIECES Per le amanti dello stile classico e “pulito”, Benetton ha creato uncon scollo rotondo a manica lunga in pura lana Merino, calda, leggera e piacevole al tatto. Un classico del guardaroba femminile! Pieces propone un capo semplice ...

