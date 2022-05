Ruby ter, la prova che i pm perseguitano Berlusconi (Di giovedì 26 maggio 2022) C’è un aspetto non considerato di quello che è stato definito efficacemente il “sistema Palamara”, cioè la corruzione della giustizia fatta da una casta di intoccabili per fini di parte o immediatamente politici. Il processo cosiddetto Ruby ter ce ne dà una plastica esemplificazione. Lo potremmo chiamare “partenogenesi”, mutuando un termine dalla medicina, il che in tempo di biopolitica (qualcuno ha parlato anche di biodiritto) fa sempre chic. Oppure, spostandoci sul terreno economico, lo potremmo definire, questa volta parafrasando Piero Sraffa, “produzione di processi attraverso processi”. Anzi un processo, quello appunto alle cosiddette “cene galanti” organizzate da Silvio Berlusconi, che si trascina ormai stancamente da anni e anni. Il Ruby ter non giudica infatti più quelle cene, ma i comportamenti di imputati e testimoni ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 26 maggio 2022) C’è un aspetto non considerato di quello che è stato definito efficacemente il “sistema Palamara”, cioè la corruzione della giustizia fatta da una casta di intoccabili per fini di parte o immediatamente politici. Il processo cosiddettoter ce ne dà una plastica esemplificazione. Lo potremmo chiamare “partenogenesi”, mutuando un termine dalla medicina, il che in tempo di biopolitica (qualcuno ha parlato anche di biodiritto) fa sempre chic. Oppure, spostandoci sul terreno economico, lo potremmo definire, questa volta parafrasando Piero Sraffa, “produzione di processi attraverso processi”. Anzi un processo, quello appunto alle cosiddette “cene galanti” organizzate da Silvio, che si trascina ormai stancamente da anni e anni. Ilter non giudica infatti più quelle cene, ma i comportamenti di imputati e testimoni ...

