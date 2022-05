Roland Garros 2022 | risultati uomini 26 maggio | avanzano Medvedev | Tsitsipas | Rublev e Ruud In casa Italia bene Sinner e Sonego

(Di giovedì 26 maggio 2022) Cale il sipario su un’altra giornata del. Sulla terra rossa francese si sono svolti oggi gli ultimi trentaduesimi di finale in campo maschile e lo spettacolo non è ovviamente mancato. Da domani si inizierà ad entrare sempre più nel vivo del torneo con i sedicesimi. Passano il turno Daniil, Stefanos, Andreye Casper. Il russo (testa di serie n.2) supera il serbo Laslo Djere per 6-3 6-4 6-3, il greco (n.4 del seeding) elimina con qualche fatica di troppo il ceco Zdenek Kolar con il punteggio di 6-3 7-6(8) 6-7(3) 7-6(7),(n.7 del torneo) batte per 6-3 3-6 6-2 6-2 l’argentino Federico Delbonis, e il norvegese (testa di serie n.8) ha la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori per 6-3 6-4 6-2. Tra gli ...

Si gioca per un posto agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione in quel di Parigi ed il numero uno al mondo si prende tutta la scena (o quasi) sul campo Centrale. Re Rafa, relegato al ...Per un attimo, molto più di uno, abbiamo temuto che la Baena bianca si pappasse il giovane Jannik. Una paura durata più di un set, quando il rosso dell'Alto Adige per una buona oretta ha subito l'...Giornata positiva per l’Italtennis al Roland Garros, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi raggiungono il terzo turno mentre saluta Parigi Marco ...Roma, 26 mag. (askanews) - Jannik Sinner stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking ...