Nicola | «Un’avventura completamente diversa dalle precedenti»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole di Davidedopo l’incredibile salvezza della Salernitana: «Il rapporto tra cittadini e squadra è bellissimo» Intervista da Sky Sport, Davideha commentato l’incredibile salvezza della Salernitana. Di seguito le sue parole: «Questa è stata, non so quale sia bella e quale meno bella, l’importante è raggiungere l’obiettivo. Conta solo quello. Ho l’impressione che la storia venga scritta a posteriori, prima deve accadere un qualcosa. La Salernitana si è salvata, poi uno la può raccontare come vuole. Il rapporto tra cittadini e squadra è bellissimo, sarebbe bello migliorare tutto il contesto, lo stadio è una bolgia e deve diventare uno standard». L'articolo proviene da Calcio News 24.