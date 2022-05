McDonald’s dice no alla richiesta di trattamenti meno crudeli per i maiali. “Ci costringerebbe ad alzare i prezzi” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il finanziere statunitense Carl Icahn ha perso la “battaglia dei maiali” con McDonald’s. L’investitore non è riuscito nel tentativo un numero sufficiente di consensi per i suoi due membri del consiglio di amministrazione che avrebbero spinto, in caso di vittoria, per un migliore trattamento degli animali. L’obiettivo di Icahn era forzare McDonald’s a richiedere a tutti i suoi fornitori di smetterla nel costringere le scrofe incinta in gabbie piccole. La società ha affermato che la pandemia e le epidemie di peste suina africana l’hanno costretta a posticipare la data per l’abbandono di questi metodi di allevamento, da tempo criticate dalle associazione animaliste. McDonald’s ha anche affermato che l’eliminazione totale dell’uso delle casse aumenterebbe i suoi costi e farebbe pagare di più ai clienti. Il gruppo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Il finanziere statunitense Carl Icahn ha perso la “battaglia dei” con. L’investitore non è riuscito nel tentativo un numero sufficiente di consensi per i suoi due membri del consiglio di amministrazione che avrebbero spinto, in caso di vittoria, per un migliore trattamento degli animali. L’obiettivo di Icahn era forzarea richiedere a tutti i suoi fornitori di smetterla nel costringere le scrofe incinta in gabbie piccole. La società ha affermato che la pandemia e le epidemie di peste suina africana l’hanno costretta a posticipare la data per l’abbandono di questi metodi di allevamento, da tempo criticate dalle associazione animaliste.ha anche affermato che l’eliminazione totale dell’uso delle casse aumenterebbe i suoi costi e farebbe pagare di più ai clienti. Il gruppo ha ...

