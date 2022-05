De Luca e Salvini ai 130 anni del Mattino | lo strano asse da Putin all' autonomia

(Di giovedì 26 maggio 2022), guerra in Ucraina e parità di risorse. Risultano d'accordo su tutto, o quasi, due politici che sembrano distantiluce ma alla fine non lo sono poi tanto: il leader della...

Advertising

bobocraxi : Leggo che nelle brigate russe oltre ai già conclamati Salvini e Conte si é aggregato anche il Presidente della Camp… - luca_melloni : RT @ConteZero76: Sorpresona: arrestato l'ex direttore di Fox News, era pagato da un oligarca russo per diffondere fake pro Russia. Lo stess… - MarcoFinizio74 : Notavo che tutti i politici che si dichiarano pacifisti ed equidistanti, hanno avuto rapporti ambigui con la Russia… - luca_viv : RT @marieta99044909: Draghi lavora per rendere l'Italia indipendente dal gas russo. Conte e salvini vogliono mandarlo a casa. Questo sarebb… - ottochannel : Napoli, duello De Luca-Salvini ma niente scintille -

Da assolvere, per i pm, soloPedrini. 'Altro processo, altra richiesta di condanna per ... E' il commento del leader leghista Matteosu Facebook. 'Ancora una volta si usa la giustizia a ...Faccia a faccia tra leader Lega e governatore "Sono d'accordo con De". Il leader della Lega, Matteo, d'accordo con il governatore campano Vincenzo Desul tema dell'autonomia.Il referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno è in buona parte merito di Matteo Salvini che insieme ai Radicali ha promosso la raccolta firme e contribuito a rilanciare l'urgenza di una questio ...12 giugno, con i Sì ai Referendum la Giustizia cambia”, ha scritto Salvini sui suoi canali social. Al fianco di Berlusconi si è schierata anche Giorgia Meloni definendo il leader di Forza Italia una “ ...