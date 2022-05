Corsport | se Mertens non rinnova | c’è Deulofeu Idea Bernardeschi

(Di giovedì 26 maggio 2022) Senon dovessere – eventualità tutt’altro che improbabile – il Napoli ha due idee. La prima si chiama, la seconda. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Gerardha appena compiuto 28 anni, una volta si sarebbe detto ch’è nel «pieno della maturità» fisica e atletica e tecnica, con l’Udinese ha fatto cose da pazzi (per dire: 13 gol quest’anno). Ha un accordo con l’Udinese che lo lascerà andare. È stata stabilita anche una cifra, che oscilla tra i quindici e i venti milioni di euro. Il disegno è abbastanza limpido: lo spagnolo è un universale offensivo, sa fare tutto quello che una squadra dalle mille anime chiede – a sinistra o a destra ma soprattutto alle spalle della prima punta – eha il suo appeal per ...

Advertising

simodihno10 : RT @TheNapoliZone: Rinnovo #Mertens, slitta l’incontro con #ADL. Adesso il belga è in vacanza. @repubblica @CorSport - TheNapoliZone : Rinnovo #Mertens, slitta l’incontro con #ADL. Adesso il belga è in vacanza. @repubblica @CorSport - CorSport : #Napoli, #Olivera firma. #Mertens, slitta l’incontro ?? - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Il prolungamento resta in bilico Torino 07/05/2022 - campionato di calcio serie A / Torino - Napoli / foto Image Sport nella foto: DriesL'incontro dicon il Napoli per il rinnovo ...Il: 'adesso sembra ci siano anche due punti interrogativi'. La Gazzetta: 'non pare essere solo ... DriesLo scriviamo da giorni: non è affatto scontato che Driesrinnovi con il ...Adl avrebbe voluto incontrarlo ieri, ma il belga aveva già programmato il ritorno in Belgio. Vano il tentativo di anticipare a venerdì. Il prolungamento resta in bilico ...La visita di fine aprile di Aurelio De Laurentiis a Palazzo Donn’Anna, casa Mertens, aveva creato un certo entusiasmo nella tifoseria azzurra, molto legata al… Leggi ...