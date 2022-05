Workshop internazionale sull’epilessia mioclonica a Napoli, al via la due giorni al Continental (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 27 e 28 maggio presso l’Hotel Royal Continental in via Partenope 38 a Napoli, si riuniranno i maggiori esperti mondiali, neurologi, genetisti, biologi molecolari e bioinformatica per il 1° Workshop internazionale sull’epilessia mioclonica Familiare dell’Adulto conosciuta anche con l’acronimo di Fame o Bafme, in una due giorni di confronto, per discutere lo stato dell’arte, i progetti in corso e le prospettive future della malattia. E’ stato infatti, di recente identificato il deficit genetico complesso che causa l’epilessia mioclonica familiare dell’adulto, anche conosciuta con l’acronimo di Fame/Bafme. In quest’ambito le ricerche effettuate dalla dottoressa Antonietta Coppola e dal professor Pasquale Striano in collaborazione con la comunità ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 27 e 28 maggio presso l’Hotel Royalin via Partenope 38 a, si riuniranno i maggiori esperti mondiali, neurologi, genetisti, biologi molecolari e bioinformatica per il 1°Familiare dell’Adulto conosciuta anche con l’acronimo di Fame o Bafme, in una duedi confronto, per discutere lo stato dell’arte, i progetti in corso e le prospettive future della malattia. E’ stato infatti, di recente identificato il deficit genetico complesso che causa l’epilessiafamiliare dell’adulto, anche conosciuta con l’acronimo di Fame/Bafme. In quest’ambito le ricerche effettuate dalla dottoressa Antonietta Coppola e dal professor Pasquale Striano in collaborazione con la comunità ...

