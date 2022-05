Roland Garros, day 5: tocca a Sonego, Cecchinato e Sinner (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulla terra parigina il piemontese (n.32) è opposto al portoghese Sousa, il siciliano sfida il polacco Hurkacz (n.12) mentre l’altoatesino (n.11) trova dall’altra parte della rete lo spagnolo Carballes Baena Leggi su federtennis (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulla terra parigina il piemontese (n.32) è opposto al portoghese Sousa, il siciliano sfida il polacco Hurkacz (n.12) mentre l’altoatesino (n.11) trova dall’altra parte della rete lo spagnolo Carballes Baena

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - glooit : Roland Garros: Nadal al 3/o turno, 300 vittorie in Slam leggi su Gloo - fisco24_info : Roland Garros: Nadal al 3/o turno, 300 vittorie in Slam: Sconfitto il francese Corentin Moutet numero 139 del mondo - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Nadal batte Moutet, 300 vittorie in Slam - -