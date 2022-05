Johnson nel gorgo del “party gate” a 10 giorni dal Giubileo di Elisabetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Malgrado il piglio bellicoso che il premier britannico, Boris Johnson, sta tenendo sulla guerra in Ucraina, riaffiora contro di lui, più forte che mai, l’incubo del party gate. Il rapporto di Sue Gray, capo di gabinetto del Governo inglese, inchioda BoJo alle sue responsabilità. La pubblicazione integrale del rapporto della temuta capo di Gabinetto, che ha condotto un’indagine su richiesta della stessa Downing Street, sembra non lasciare spiragli. E arriva a 10 giorni dalla celebrazione del Giubileo di Platino, i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Ciò che è accaduto in relazione ai festini in pieno lockdown per Covid, nel 2020, quando il Governo di Sua Maestà aveva imposto a tutti i britannici di stare a casa, “non è all’altezza“ degli standard di una leadership recita il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Malgrado il piglio bellicoso che il premier britannico, Boris, sta tenendo sulla guerra in Ucraina, riaffiora contro di lui, più forte che mai, l’incubo del. Il rapporto di Sue Gray, capo di gabinetto del Governo inglese, inchioda BoJo alle sue responsabilità. La pubblicazione integrale del rapporto della temuta capo di Gabinetto, che ha condotto un’indagine su richiesta della stessa Downing Street, sembra non lasciare spiragli. E arriva a 10dalla celebrazione deldi Platino, i 70 anni di regno della ReginaII. Ciò che è accaduto in relazione ai festini in pieno lockdown per Covid, nel 2020, quando il Governo di Sua Maestà aveva imposto a tutti i britannici di stare a casa, “non è all’altezza“ degli standard di una leadership recita il ...

