Harpoon, il missile in mano all'Ucraina che può spostare le sorti della guerra (Di mercoledì 25 maggio 2022) Se Kiev disporrà a breve di missili Harpoon, la maggioranza consegnati dalla Danimarca, e di elicotteri Mil-9 forniti dalla Repubblica Ceca, inevitabilmente la situazione bellica potrà cambiare e la Russia dovrà puntare a intercettare le forniture prima che i missili siano schierati, oppure scovare e attaccare le postazioni. Il rischio per Mosca è non soltanto rinunciare a far avvicinare le sue navi alle coste ucraine del Mar Nero al di sotto dei trecento chilometri, ma anche di vederle colpire da molto lontano. A svelare la nuova consegna è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ieri, dichiarando che i missili potrebbero forzare anche il blocco navale russo liberando le navi che trasportano rifornimenti, in primis quelle piene di grano destinato a ovest. Realizzato da McDonnel-Douglas, oggi Boeing Defence, a partire dal 1977 ma con una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) Se Kiev disporrà a breve di missili, la maggioranza consegnati dalla Danimarca, e di elicotteri Mil-9 forniti dalla Repubblica Ceca, inevitabilmente la situazione bellica potrà cambiare e la Russia dovrà puntare a intercettare le forniture prima che i missili siano schierati, oppure scovare e attaccare le postazioni. Il rischio per Mosca è non soltanto rinunciare a far avvicinare le sue navi alle coste ucraine del Mar Nero al di sotto dei trecento chilometri, ma anche di vederle colpire da molto lontano. A svelare la nuova consegna è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ieri, dichiarando che i missili potrebbero forzare anche il blocco navale russo liberando le navi che trasportano rifornimenti, in primis quelle piene di grano destinato a ovest. Realizzato da McDonnel-Douglas, oggi Boeing Defence, a partire dal 1977 ma con una ...

