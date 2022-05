Bari: incendio in un palazzo in centro, dieci intossicati Stamattina (Di mercoledì 25 maggio 2022) In via Melo, una fra le più centrali di Bari, il rogo stamani. All’origine, verosimilmente, un corto circuito in un appartamento. Intervento dei vigili del fuoco per salvare i condòmini, alcuni dei quali chiedevano aiuto dai balconi. dieci intossicati. L'articolo Bari: incendio in un palazzo in centro, dieci intossicati <small class="subtitle">Stamattina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 maggio 2022) In via Melo, una fra le più centrali di, il rogo stamani. All’origine, verosimilmente, un corto circuito in un appartamento. Intervento dei vigili del fuoco per salvare i condòmini, alcuni dei quali chiedevano aiuto dai balconi.. L'articoloin unin proviene da Noi Notizie..

