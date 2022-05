Violento pestaggio | video agghiacciante E' caccia a un terzo uomo ancora in fuga

(Di martedì 24 maggio 2022) La polizia sta indagando per riuscire a rintracciare anche ilSi cerca unche avrebbe partecipato alavvenuto giovedì sera, poco dopo le 20, in un bar di via ...

La polizia sta indagando per riuscire a rintracciare anche il terzo uomo Si cerca un terzo uomo che avrebbe partecipato alavvenuto giovedì sera, poco dopo le 20, in un bar di via Ciabatti, zona San Paolo. E' quello che trapela dalle indagini in seguito all'arresto di due pratesi, Leonardo Duecento e ...Sono andati a prenderli sull'Appennino bolognese dove, probabilmente, i protagonisti del, pensavano di poterla fare franca in attesa che si calmassero le acque. Ma i due 20enni pratesi sono stati arrestati per tentato omicidio, dopo che un giovane di origine ...Più che una aggressione è stato un vero e proprio accanimento: pugni, calci e coltellate. Emergono nuovi particolari sul pestaggio di un italiano di 36 anni avvenuto nella tarda serata di venerdì sera ...La vita con il marito, un 50enne pakistano, era un inferno ma ora da quell’inferno la donna, una connazionale di 34 anni, è uscita grazie all’intervento degli agenti del Commissariato di Gallarate che ...