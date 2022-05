Vaiolo delle scimmie | in Inghilterra altri 36 casi e vaccinazione per contatti ad alto rischio Science | “Due vaccini utilizzabili”

(Di martedì 24 maggio 2022) Mentre aumentano idi– insono stati rilevati36diper un totale di 56 infezioni confermate a partire dal 7 maggio – un articolo sulla rivistaricorda come siano due icontro la malattia che potrebbero essere utilizzati: uno è prodotto dalla Emergent BioSolution, un’azienda americana, il secondo dalla dell’europea Bavarian Nordic, con sede in Danimarca. I due composti, disponibili in Europa e Nord America, al momento non vengono somministrati, spiega l’articolo. Esistono anche alcuni farmaci antivirali non specifici che sono attivi ed efficaci. Ilumano nel passato è stato ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - LB19712 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… - FiorDiVenere01 : @looking4wd Fortuna che non è il vaiolo delle pecore... in Italia avrebbe fatto una strage?? -

Quarto caso accertato in Italia e attenzione molto alta sulscimmie. Tanto che l'Agenzia europea per le malattie infettive raccomanderà agli Stati membri di preparare una strategia di vaccinazioni per contrastare i casi. È un allarme rosso, dunque,...L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che è possibile fermare il contagio da uomo a uomo nei Paesi in cui ilscimmie non è endemico. Inoltre, sintomi dei casi rilevati in Europa appaiono lievi e gli over 50 sembrano essere protetti dal vaccino antivaiolo fatto da bambini. Allo studio la prima ...Noto fin dagli anni ’50 come un virus a Dna endemico in Africa occidentale o in Congo e responsabile di una zoonosi, oggi il vaiolo delle ...(Adnkronos) – “Evidenziare le caratteristiche oggettive della casistica attuale” del focolaio di vaiolo delle scimmie che sta crescendo in particolare in Europa “non autorizza, né giustifica, ...