«Nell'agenda non ho più nessun Mitsotakis» (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente turco Recep Erdogan non vuole più avere a che fare col primo ministro greco: c'entra una grossa partita di aerei da guerra americani

