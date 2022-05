Linea 2, suicidio sui binari: sospesa circolazione dei treni (Di martedì 24 maggio 2022) E’ stata sospesa a causa della presenza di un cadavere sui binari la circolazione dei treni della Linea 2 della Metropolitana tra Napoli Gianturco e Campi Flegrei. La Linea 2 della Metropolitana di Napoli è stata temporaneamente chiusa a causa degli accertamenti dell’Autorità giudiziaria dovuti a un suicidio che sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 nel Leggi su 2anews (Di martedì 24 maggio 2022) E’ stataa causa della presenza di un cadavere suiladeidella2 della Metropolitana tra Napoli Gianturco e Campi Flegrei. La2 della Metropolitana di Napoli è stata temporaneamente chiusa a causa degli accertamenti dell’Autorità giudiziaria dovuti a unche sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 nel

