Gianluca Rocchi: “Torino-Inter? Sbagliato mettere due arbitri top. Rigore in Fiorentina-Roma un errore” (Di martedì 24 maggio 2022) “Non è detto che un grande arbitro sia un grande VAR, dobbiamo andare verso la specializzazione. Tornando su Torino-Inter, io per un Rigore ho perso nella fase finale della stagione Massa e Guida, due top. È un errore mio, però in quel momento avevo messo due arbitri top in una partita con due ruoli diversi. Se avessi avuto un arbitro top in campo e uno meno al monitor avrei perso soltanto un top”. Lo ha detto il designatore di A e B Gianluca Rocchi nel corso della conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. Poi si sofferma su un altro episodio: “Il Rigore di Fiorentina-Roma è un errore. Guida sotto pressione lo ha concesso, ma l’errore è stato del Var. Ma lo stesso Var (Banti ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “Non è detto che un grande arbitro sia un grande VAR, dobbiamo andare verso la specializzazione. Tornando su, io per unho perso nella fase finale della stagione Massa e Guida, due top. È unmio, però in quel momento avevo messo duetop in una partita con due ruoli diversi. Se avessi avuto un arbitro top in campo e uno meno al monitor avrei perso soltanto un top”. Lo ha detto il designatore di A e Bnel corso della conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. Poi si sofferma su un altro episodio: “Ildiè un. Guida sotto pressione lo ha concesso, ma l’è stato del Var. Ma lo stesso Var (Banti ...

Advertising

sportface2016 : Il designatore #Rocchi in conferenza stampa: '#TorinoInter? Ho sbagliato a mettere due arbitri top. #FiorentinaRoma… - gigibellassai : RT @AIA_it: Il responsabile della CAN Gianluca Rocchi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del #calcio italiano. La cerimonia ieri a… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Rocchi: «Var in Serie A ha ridotto errori arbitri dell’86%»: «Abbiamo ridotto almeno l’86 per… - MatteoDovellini : Gianluca Rocchi e il video dell’azione del gol di Acerbi tra #Spezia e #Lazio, con l’audio tra arbitro e assistente… - sportface2016 : Il designatore #Rocchi fa un bilancio della stagione arbitrale: 'Ho perso il sonno per 2-3 errori evitabilissimi' -