Cancro del polmone sempre più femminile | screening può aiutare più lei

(Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Nel 2020 in Italia sono state stimate circa 41.000 nuove diagnosi didel(27.550 uomini e 13.300 donne). In sei anni (2015-2021) il tasso di mortalità è diminuito del 15,6% negli uomini ma è aumentato del 5% nelle donne. I dati di sopravvivenza a 5 anni sono pari al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. Le analisi epidemiologiche consegnano una nuova fotografia della patologia, che sta diventandopiù al. Se il tumore delavanza nell'universo rosa, però, è proprio questa metà del cielo che potrebbe trarre i benefici maggiori dallopolmonare con la Tac a basso dosaggio. Ci sono differenze fra uomini e donne? "Lofunziona in tutti e due i sessi", premette Ugo Pastorino, ...

(Adnkronos) – Lo screening del tumore del polmone può evitare ogni anno, in Italia, oltre 5mila decessi. E' uno dei dati che gli esperti della neoplasia portano all'attenzione degli italiani per lanci ...