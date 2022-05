24 maggio … (Di martedì 24 maggio 2022) Gli eventi datati 24 maggio Ha giocato con Zico, Platini e Maradona, vincendo uno scudetto accanto al francese e uno al fianco dell’argentino. Per Massimo Mauro 308 presenze in Serie A (complice anche uno spareggio per l’accesso in Coppa Uefa). Ha esordito nel massimo campionato in Catanzaro–Milan del 27 aprile 1980 e proprio ai rossoneri ha segnato il primo gol, con il club della sua città. Partì titolare nella finale della Coppa Intercontinentale ’85. Con il Napoli ha conquistato anche la Supercoppa italiana. E’ nato il 24 maggio 1962, esattamente dieci anni prima di Davide Belotti, il quale con il Vicenza ha festeggiato la Coppa Italia del ’97. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 24 maggio 2022) Gli eventi datati 24Ha giocato con Zico, Platini e Maradona, vincendo uno scudetto accanto al francese e uno al fianco dell’argentino. Per Massimo Mauro 308 presenze in Serie A (complice anche uno spareggio per l’accesso in Coppa Uefa). Ha esordito nel massimo campionato in Catanzaro–Milan del 27 aprile 1980 e proprio ai rossoneri ha segnato il primo gol, con il club della sua città. Partì titolare nella finale della Coppa Intercontinentale ’85. Con il Napoli ha conquistato anche la Supercoppa italiana. E’ nato il 241962, esattamente dieci anni prima di Davide Belotti, il quale con il Vicenza ha festeggiato la Coppa Italia del ’97. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

