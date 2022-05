La denuncia di Rula Jebreal | “Quella dei russi è una campagna di stupri”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 23 maggio 2022) “È una guerra narrata solo da uomini“. Queste sono alcune delle parole con cui, al Salone del Libro di Torino (in programma dal 19 al 23 maggio 2022), si è parlato dell’invasione russa dell’Ucraina. Ad affrontare il tema con uno sguardo particolare alla condizione femminile, è stata. In un’intervista rilasciata ad Alberto Infelise, infatti, la giornalista palestinese hato il modo in cui le donne ucraine vengono sottomesse. Vi raccomandiamo...di guerra in Ucraina: in arrivo quasi 3mila scorte di pillole abortive Sin dall’inizio del conflitto, infatti, uno dei problemi che aggrava la crisi umanitaria in corso è il numero diperpetrati sulle donne ucraine da parte dei soldati. A peggiorare la situazione, ...