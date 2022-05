Falcone | Conte | “Non ci sono bombe che possano cancellarne l’esempio”

(Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA – “L’ho sentita abbracciando Don Patriciello e ascoltando i cittadini che a Caivanoal suo fianco contro lee le minacce dei clan. L’ho sentita a Casal di Principe, nella parrocchia dove è stato ucciso don Peppe Diana, incontrando i bambini e i giovani che non vogliono più scegliere se scappare dalla propria terra o finire fra le braccia della criminalità organizzata. L’ho sentita qualche giorno fa nella voglia di impegnarsi socialmente e politicamente di tante famiglie a Torre Annunziata, Comune sciolto per condizionamenti mafiosi. L’ho sentita nell’impegno di Nicola Gratteri, su cui pende la minaccia di un attentato da parte della ‘ndrangheta. È la forza di Giovanni, un seme che germoglia nella resistenza di tanti giovani, cittadini, associazioni, imprenditori, giornalisti e uomini delle Istituzioni, che si ...

Anche il M5s attraverso il leader Giuseppe Conte ha reso onore a Giovanni Falcone, descrivendo la forza morale testimoniata dalla sua capacità di sacrificarsi per il bene comune.