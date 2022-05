Escavatore in fiamme a Casalduni, in corso indagini da parte dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalduni – Incendio nella serata di ieri, poco prima delle 22:00, nell’antica città angioina di Casalduni di un Escavatore. Il fatto è avvenuto in località San Fortunato ed ha interessato un mezzo meccanico cingolato di proprietà di un’azienda con sede legale in Isernia. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco di Benevento che sono intervenuti sul posto. Ora spetterà ai caschi rossi stabilire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incendio nella serata di ieri, poco prima delle 22:00, nell’antica città angioina didi un. Il fatto è avvenuto in località San Fortunato ed ha interessato un mezzo meccanico cingolato di proprietà di un’azienda con sede legale in Isernia. L’incendio è stato domato daideldi Benevento che sono intervenuti sul posto. Ora spetterà ai caschi rossi stabilire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

