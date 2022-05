Covid Corea del Nord, altri 167.650 contagi (Di lunedì 23 maggio 2022) Pechino, 23 mag. (Adnkronos) - La Corea del Nord segnala più di 167.650 nuovi casi di persone con "febbre" e un altro decesso dopo aver confermato nei giorni scorsi il primo focolaio di coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo riporta l'agenzia Kcna. Da "fine aprile", Pyongyang segnala oltre 2,81 milioni di casi, con più di 2,33 milioni di persone dichiarate guarite e 68 decessi. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Pechino, 23 mag. (Adnkronos) - Ladelsegnala più di 167.650 nuovi casi di persone con "febbre" e un altro decesso dopo aver confermato nei giorni scorsi il primo focolaio di coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo riporta l'agenzia Kcna. Da "fine aprile", Pyongyang segnala oltre 2,81 milioni di casi, con più di 2,33 milioni di persone dichiarate guarite e 68 decessi.

