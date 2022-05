Perché non funziona l’app Postepay in questi giorni, aggiornamento e assistenza (Di domenica 22 maggio 2022) Ci sono alcune anomalie da segnalare in questi giorni di maggio: non funziona l’app Postepay per diversi utenti che di norma fanno affidamento sullo strumento per la gestione della loro carta prepagata. Per quanto non si tratti di un vero e proprio down del servizio, ecco che è importante dettagliare le anomalie, anche per scovare un’eventuale soluzione al problema. In che senso non funziona l’app Postepay in questi giorni? Al momento del login al servizio, diversi utenti non riescono a portare a buon fine la loro autenticazione. Visualizzano sempre il messaggio di errore, nonostante numerosi tentativi. A nulla vale la chiusura e la riapertura dell’app e sembra davvero impossibile fruire normalmente ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Ci sono alcune anomalie da segnalare indi maggio: nonper diversi utenti che di norma fanno affidamento sullo strumento per la gestione della loro carta prepagata. Per quanto non si tratti di un vero e proprio down del servizio, ecco che è importante dettagliare le anomalie, anche per scovare un’eventuale soluzione al problema. In che senso nonin? Al momento del login al servizio, diversi utenti non riescono a portare a buon fine la loro autenticazione. Visualizzano sempre il messaggio di errore, nonostante numerosi tentativi. A nulla vale la chiusura e la riapertura dele sembra davvero impossibile fruire normalmente ...

Advertising

gparagone : #Draghi non vede l'ora di andarsene, perché è INCAPACE di gestire i MALI di questo Paese. - santegidionews : Marco Impagliazzo: 'Sono qui per dire grazie a tutti. La guerra contro l'Ucraina è piena di energia negativa, viole… - rubio_chef : Avete mai visto palestinesi eccellere in qualche sport, arte o mestiere? No, e sapete perché? Perché per quelli che… - Lore1968NL : Spero in una feikniuss perché se dai soldi a Kokorin e Callejon e non li dai a Torreira… #ForzaViola #Fiorentina… - consistencyisk_ : RT @itsbeetlesful: MA LO HA CAPITO CHE QUELLO NON È IL SUO PILOTA MA VETTEL???? PERCHÉ HA TAGGATO ALONSO?? -