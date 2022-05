I russi impongono controlli a Mariupol (Di domenica 22 maggio 2022) Le forze russe che controllano Mariupol hanno iniziato a richiedere permessi per le auto che entrano ed escono dalla citta' ucraina. Lo ha detto un consigliere del sindaco della citta', Petro Andrushchenko, avvertendo anche che sono in... Leggi su europa.today (Di domenica 22 maggio 2022) Le forze russe che controllanohanno iniziato a richiedere permessi per le auto che entrano ed escono dalla citta' ucraina. Lo ha detto un consigliere del sindaco della citta', Petro Andrushchenko, avvertendo anche che sono in...

Advertising

MysteryFaith424 : io lo dissi scherzando, ma questi tra un po' ad affermare che quei tatuaggi glieli impongono i russi per usarli con… - ilconterosso1 : @gloquenzi @AlessandroGavir Cioe' ,non va bene s elo fanno i Russi ma se lo impongono Nato e USA in Jugoslavia è 't… - LucaRovisoINTER : @acaitaliasati @bordoni_russia Perdonami, ma che discorsi sono? Chiediti allora perché i russi impongono il visto a noi allora. - GOLDRAKE_AVANTI : Minano i confini russi in #Ucraina; Impongono sanzioni economiche alla #Russia - per quanto possono; Non hanno mai… -