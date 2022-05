Formazioni ufficiali Salernitana-Udinese | Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) Le, match valido per l’ultima giornata della. I granata si giocano la salvezza contro la squadra friulana, priva di obiettivi in questo finale di stagione e certa della permanenza inA da tempo. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.