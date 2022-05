Diretta Inter-Samp: ammonito Yoshida, Calhanoglu ci prova ?dal limite dell'area (Di domenica 22 maggio 2022) Segui Inter-Sampdoria in Diretta8' Calhanoglu si libera con una finta dal limite dell'area e lascia partire un tiro teso su cui Audero si oppone senza troppi... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 maggio 2022) Seguidoria in8'si libera con una fintae lascia partire un tiro teso su cui Audero si oppone senza troppi...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - Inter : ?? | COUNTDOWN ?? #InterFans manca pochissimo al match ?? #InterSampdoria è in diretta su @DAZN_IT ??… - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal… - shamim_4sraj : ?????[Diretta/Tv] Milan - Sassuolo in diretta ?????????? ???????? ?????? @HDAccessTV247 Serie A italiana Diretta live Inter-Samp… - DAZNTVLive : ?????[Diretta/Tv] Milan - Sassuolo in diretta ?????????? ???????? ?????? @HDAccessTV247 Serie A italiana Diretta live Inter-Samp… -