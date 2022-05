Benevento stanco | è mancata ancora un’idea a cui aggrapparsi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ finita come evidentemente doveva finire. Con zero tiri in porta e una prestazione timida nel primo tempo e compassata nel secondo, quando sarebbe servito un guizzo per reagire, un gol per passare il turno e toccare con mano la finalissima. All’Arena Garibaldi ilha pagato il prevedibile grande approccio del Pisa, che dopo undici minuti aveva già annullato lo svantaggio legato alla gara di andata e dopo venti avrebbe addirittura messo in cassaforte la qualificazione se non fosse stato per l’ingenuo tocco di Puscas (in fuorigioco) sulla linea di porta, invalidando il gol praticamente già fatto di Hermannsson. Tanti potrebbero essere i fattori di una prima frazione giocata ben al di sotto delle attese. Al caldo – patito tuttavia anche dagli avversari – vanno aggiunte le fatiche degli impegni precedenti ...