(Di sabato 21 maggio 2022)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Charlesottiene laposition del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo sul Circuit de Catalunya in 1'18?750,al rivale della Red Bull Max(+0?323) e il compagno di box Carlos Sainz (+0?416). “E' stata una sessione difficile, ho commesso un errore in Q3 – racconta– Avevo solo un giro ma è andata bene, sono contento dellae la macchina è fantastica. Sono in una posizione molto buona per la gara, ma abbiamo faticato con le gomme rispetto alla Red Bull negli ultimi due Gp. Se non riusciremo a gestirle, il weekend non si chiuderà con una vittoria”. “Nelle ultime gare noi abbiamo gestito bene le gomme, ma domani farà caldo e sarà difficile ...

Eurosport_IT : CHE COSA HA FATTO LECLERC??? POLE POSITION! ?????? Charles Leclerc più veloce di tutti nelle qualifiche del GP di Spa… - sportface2016 : +++POLE POSITION STRAORDINARIA DI CHARLES #LECLERC, UN GIRO DA URLO A #BARCELLONA! #VERSTAPPEN SECONDO, #SAINZ TERZO+++ #F1 - uzapelloni : La magia di @Charles_Leclerc dopo il testa coda… pole position ancora rossa #Ferrari - antocaf : Pole spettacolare di Charles #Leclerc, quasi quanto il look total yellow di @lapoelkann_ - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Leclerc in pole a Barcellona davanti a Verstappen - -

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo sul Circuit de ...Non si tratta del risultato auspicato dallo spagnolo alla viglia del Gp di casa, che non ha mai nascosto di voler ottenere la pole.