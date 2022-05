In moto a tutta velocità | travolse una ragazza | Forcella si ribella con un flash mob

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA, cuore del centro storico di Napoli. E’ domenica sera. Unalanciata a, in una scorribanda tra i vicoli stretti, forse come esibizione di forza, travolge unache sta servendo ai tavoli di un ristorante. Lei cade a terra, gravemente ferita. Lo scooter rimane sul posto. Poco dopo gli autori del raid ritornano, aggrediscono il personale del ristorante e anche due turisti spagnoli, uno dei quali viene ferito con un coltello. Poi scappano. Un fatto gravissimo, che per giorni non ha nessuna eco. Uno sfogo vocale su una chat dei commercianti della zona fa diventare virale l’indignazione per quanto accaduto La, ancora in ospedale, sta un po’ meglio ma il decorso è ancora lungo. Oggi, per esprimere vicinanza e solidarietà ...