Orio al Serio | attacco hacker dalla Russia al sito dell’aeroporto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 maggio 2022)al. Glirussi attaccano ildial. Il collettivo Killnet ha comunicato un elenco di obiettivi istituzionali che rientrano nel mirino, tra i quali anche lo scalo bergamasco. Colpiti anche gli aeroporti di Linate e Malpensa, Genova e Rimini, ma fortunatamente non ci sono conseguenze sull’operatività dei voli. Sacbo nel pomeriggio di venerdì ha comunicato che: “Il disservizio non comporta ripercussioni sui sistemi operativi di scalo che garantiscono il regolare svolgimento dell’attività operativa. L’informativa sui voli in partenza e in arrivo funziona correttamente all’interno dell’aerostazione”. Intorno alle 19 ilwww.milanobergamoairport.it è stato ripristinato ed è tornato visibile e ...