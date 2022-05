Luna Fortuna | il brano di Lorenzo Fragola e Mameli | testo e significato

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo l’annuncio della loro collaborazione e l’uscita del loro primo“Attraverso”,presentano “” prodotto da Takagi & Ketra, il singolo che esce nelle radio e sulle piattaforme digitali oggi, venerdì 20 maggio per Sony Music Italy. “” è un singolo reggae da ascoltare con il braccio fuori dal finestrino sulla litoranea, perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d’estate, di divertimento e di uscite. Il singolo è un nuovo tassello che sancisce un sodalizio artistico trache sono uniti non solo da una grande amicizia, ma anche dal bisogno, di entrambi, di vivere in modo viscerale le cose che fanno. ...

Advertising

fragolaofficial : LUNA FORTUNA ???? (prod Takagi&Ketra) fuori venerdì in radio e streaming !! Buona estate a tutti ?? - Aurora_2032 : SCUSA LUNA PORTAMI FORTUNA ANCHE AD AGOSTO CON LA MUSICA TROPICALE STARE SOLI CI FA MALE - MusicTvOfficial : #LunaFortuna è il nuovo singolo nato dal sodalizio artistico di Lorenzo @fragolaofficial e @universomameli (produzi… - Paoletta_F : Lorenzo @fragolaofficial e @universomameli, esce il singolo #LunaFortuna prodotto da @takagibeatz & @MrKetra - francy200508 : RT @fragolaofficial: LUNA FORTUNA ???? (prod Takagi&Ketra) fuori venerdì in radio e streaming !! Buona estate a tutti ?? -

... e non cinque, un particolare ritenuto da Ernest segno di buona. Alice ascolta le parole di ... Il cane e la(2015), Hamelin (2017), In the tube (2020). I racconti visivi di Alice sono il ...Sebbene pochissimi abbiano ladi godere di un tempo abbastanza lungo per potersi rigenerare,... in provincia di Potenza, che ospita uno dei ponti tibetani più suggestivi: il Ponte, sospeso ...Il brano, in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana da venerdì 20 maggio, sancisce a tutti gli effetti la nuova collaborazione tra i due artisti. “Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare ...Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le pubblicazioni i dischi di Ghali ed Harry Styles.