Antegnate | reagisce al tentativo di rapina | negoziante accoltellato

(Di venerdì 20 maggio 2022)con accoltellamento nel tardo pomeriggio di venerdì (20 maggio) in via Luciano Manara ad, nella Bassa. Poco dopo le 17 un uomo con il volto coperto è entrato nel negozio di alimentari Bianchi e ha chiesto al titolare di consegnare l’incasso. Ma l’uomo, un settantenne, si è rifiutato. Ne è nata una colluttazione tra i due e il malvivente ha estratto un coltello ferendo l’esercente, pare in modo non grave, per poi darsi alla fuga a piedi. I carabinieri, allertati da alcuni passanti, hanno raccolto le testimonianze e lo stanno cercando in tutta la zona. Sul posto è arrivata un’ambulanza ed è decollato in volo anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale.