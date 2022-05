Sciopero Roma venerdì 20 maggio 2022: a rischio corse metro, bus, tram e treni (anche notturni) (Di giovedì 19 maggio 2022) Disagi in vista a fine settimana per lo Sciopero dei trasporti che anche a Roma riguarderà le principali linee di collegamento del trasporto pubblico. Per la giornata di venerdì 20 maggio infatti a rischio ci saranno le corse metro, bus, le tratte della Roma Lido e anche quelle notturne. Vediamo dunque nel dettaglio tutti i particolari dello Sciopero. Sciopero generale 20 maggio 2022 Intanto, come vi avevamo anticipato in questo articolo, quella di venerdì sarà una giornata all’insegna dello Sciopero nazionale generale considerando che le proteste interesseranno i comparti sia pubblici che privati. Ad aderire alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Disagi in vista a fine settimana per lodei trasporti cheriguarderà le principali linee di collegamento del trasporto pubblico. Per la giornata di20infatti aci saranno le, bus, le tratte dellaLido equelle notturne. Vediamo dunque nel dettaglio tutti i particolari dellogenerale 20Intanto, come vi avevamo anticipato in questo articolo, quella disarà una giornata all’insegna dellonazionale generale considerando che le proteste interesseranno i comparti sia pubblici che privati. Ad aderire alla ...

