Musk ora provoca i dem: “Da oggi in poi voterò repubblicano” (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Elon Musk voterà repubblicano. Altra provocazione dell’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, nel contesto delle polemiche per la sua (ancora in bilico) acquisizione di Twitter. Lo rende noto l’Ansa. Elon Musk ai dem: “Ora voterò repubblicano” Elon Musk lancia una stoccata polemica ai dem americani. E lo fa su Twitter, piattaforma che – ancora non si sa – potrebbe diventare di sua proprietà. Così scrive l’imprenditore: “In passato ho votato per i democratici perche’ erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ma ora sono diventati il partito delle divisioni e dell’odio, quindi non posso piu’ sostenerli e votero’ repubblicano”. Un Musk aggressivo, che attacca i democratici autori, secondo lui, di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Elonvoterà. Altrazione dell’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, nel contesto delle polemiche per la sua (ancora in bilico) acquisizione di Twitter. Lo rende noto l’Ansa. Elonai dem: “Ora” Elonlancia una stoccata polemica ai dem americani. E lo fa su Twitter, piattaforma che – ancora non si sa – potrebbe diventare di sua proprietà. Così scrive l’imprenditore: “In passato ho votato per i democratici perche’ erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ma ora sono diventati il partito delle divisioni e dell’odio, quindi non posso piu’ sostenerli e votero’”. Unaggressivo, che attacca i democratici autori, secondo lui, di ...

Advertising

RaiNews : Drastico cambio di rotta del boss della Tesla, storico sostenitore dei dem americani - repubblica : Elon Musk su Twitter: 'Dem diventati partito di divisioni e odio. Ora voterò repubblicano' - Agenzia_Ansa : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - IlPrimatoN : L'attacco del patron di Tesla - FerdinandoCapu6 : Elon Musk: il Partito Democratico (USA) è il partito dell'odio, d'ora in poi non li voterò più, voterò Repubblicano. -