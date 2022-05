Enrico Mentana distrutto pubblicamente: “È successo dopo l’11 settembre” | Retroscena Mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime ore un noto giornalista di casa Mediaset ha rivelato alcuni oscuri Retroscena sul volto di La7, Enrico Mentana. La verità è pesantissima Enrico Mentana (Youtube)Direttore di La7, Enrico Mentana è uno dei giornalisti più apprezzati e chiacchierati nel panorama televisivo attuale. Il suo stile tagliente e diretto, che adotta sia in televisione che sui social network, è ormai iconico ed è apprezzato anche e soprattutto dai giovani. Negli ultimi anni, poi, Enrico Mentana ha fondato anche Open, una testata giornalista online in cui lavorano principalmente solo giovani. Nelle ultime ore, però, il giornalista ha ricevuto un’accusa pesante. Riguarda il passato e a farla è uno dei suoi colleghi: parole scottanti ... Leggi su specialmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime ore un noto giornalista di casaha rivelato alcuni oscurisul volto di La7,. La verità è pesantissima(Youtube)Direttore di La7,è uno dei giornalisti più apprezzati e chiacchierati nel panorama televisivo attuale. Il suo stile tagliente e diretto, che adotta sia in televisione che sui social network, è ormai iconico ed è apprezzato anche e soprattutto dai giovani. Negli ultimi anni, poi,ha fondato anche Open, una testata giornalista online in cui lavorano principalmente solo giovani. Nelle ultime ore, però, il giornalista ha ricevuto un’accusa pesante. Riguarda il passato e a farla è uno dei suoi colleghi: parole scottanti ...

Advertising

TgLa7 : Giovanni Minoli ospite di Giletti a #Nonelarena, ha elogiato lo Speciale #TgLa7 condotto dal direttore Enrico… - silvadeluca : RT @ProfCampagna: Enrico Mentana è uno dei pochi conduttori televisivi italiani a cui non interessa lo share, ma fare informazione. Negli u… - movarturoelba : RT @sergio_scorza: - Enrico Mentana: 'Francesca, i Russi stanno usando bombe a grappolo?' - Francesca Mannocchi (inviata de #La7 in Ucraina… - Angeloventura56 : RT @ProfCampagna: Enrico Mentana è uno dei pochi conduttori televisivi italiani a cui non interessa lo share, ma fare informazione. Negli u… - alfadixit : RT @ProfCampagna: Enrico Mentana è uno dei pochi conduttori televisivi italiani a cui non interessa lo share, ma fare informazione. Negli u… -