Draghi convoca un Cdm d' urgenza Fiducia sul ddl Concorrenza

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 maggio 2022) Si è concluso il consiglio dei ministrito d’da Marionella giornata di oggi. In circa dieci minuti di riunione il premier ha chiesto di autorizzare il voto disul ddl, fermo in commissione Industria al Senato da quasi un anno. I ministri hanno approvato la richiesta: secondo quanto riferiscono fonti di governo, al testo sarà applicata lanel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo in commissione. L'obiettivo del governo è quello di fare arrivare il testo in Aula entro maggio. La riforma è una di quelle propedeutiche all’attuazione del Pnrr. Tra i nodi che rallentano l'approvazione, ci sono le proroghe sulle concessioni balneari. In settimanaera intervenuto sulla questione, che è una di quelle che ...